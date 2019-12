Ligue 1, la tecnologia all’avanguardia è sconfitta… dai topi. Ecco cosa è successo

Durante la partita di ieri sera tra Nizza e Tolosa, valida per la 19esima giornata di Ligue 1 (CLICCA PER GLI AGGIORNAMENTI), la goal-line technology dell’Allianz Riviera era fuori uso. Come riporta Le Figaro, i problemi tecnici nell’impianto che ospita le gare del Nizza sono stati provocati dai topi, che hanno rosicchiato i cavi che trasmettono il segnale della goal-line technology, rendendola praticamente inutilizzabile. La gara si è conclusa sul 3-0 per il Nizza e fortunatamente non c’è stato alcun episodio di gol fantasma, altrimenti la direttrice di gara Stéphanie Frappart non avrebbe potuto ricorrere all'”Occhio di falco”.