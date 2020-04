Lezzerini, la Serie A (ri)chiama: il Torino pensa a lui per il dopo Sirigu

Luca Lezzerini potrebbe diventare presto un uomo mercato. Il portiere classe ’95 cresciuto nella Fiorentina e protagonista quest’anno con il Venezia in Serie B sarebbe finito sul taccuino del Torino che sta iniziando a muoversi in ottica futura per il dopo Sirigu. Insieme a lui anche altri profili giovani o medio-giovani del campionato cadetto. Così si legge sul Corriere dello Sport di oggi: “Luca Lezzerini è una new entry nell’elenco dei giocatori che piacciono al Toro: sta vivendo un anno da primo al Venezia, in B, piace già a una vasta platea di club del massimo campionato”. Su di lui è segnalato in particolare un altro club: LEGGI QUI