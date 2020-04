L’ex viola Vierchowood: “Aspetto una panchina, si torni ad insegnare come difendere”

“I difensori che ho sofferto di più in Serie A? Ne dico due: Ciro Ferrara e Pietro Vierchowood“, disse una volta in un’intervista Gabriel Batistuta. Di sicuro, Pietro Vierchowood è stato un grande marcatore, che ha dato filo da torcere a tanti attaccanti negli anni ’80 e ’90. Meno fortunata, invece, la sua esperienza come allenatore, visto che dopo l’esonero nella Florentia Viola dei Della Valle non è più riuscito ad avere continuità come tecnico. Dalle pagine di Libero, Vierchowood ha detto: “Spero sempre in una chiamata di un club, è ovvio. Vorrei tornare ad insegnare come si difende, visto che gran parte dei difensori di oggi non sanno farlo. Le marcature che si vedono nelle partite sono un insulto al calcio“.