Richards: “Balotelli accese i fuochi d’artificio in casa mia. Mancini? Un incubo. A Firenze…”

L’ex difensore viola Micah Richards ha passato buona parte della sua carriera al Manchester City e ha raccontato tante chicche ai microfoni di SportBible, a cominciare dal suo rapporto speciale con Balotelli:

Mario è un ragazzo eccezionale ed è molto piacevole stare in sua compagnia. È venuto a casa mia un paio di settimane prima dell’incidente coi fuochi d’artificio e ha provato ad accenderli anche da me… Mario pensa che tutto sia divertente, mi piace tanto perché non prende mai la sua vita troppo sul serio. L’attacco subito da Balotelli a Verona è stato terribile, nel video che Mario ha pubblicato si sentono i versi delle scimmie ed è pazzesco. Mancini? Lavorare con lui sembrava un incubo a volte perché è un perfezionista… Mancio sembra uno di quei professori con cui hai sempre paura di sbagliare, ma è riuscito ad ottenere il meglio da noi. Vincere la Premier contro gente come Ferguson e Wenger è un risultato incredibile. Mancini ama il calcio e ha lavorato tanto per vincere quel campionato. Razzismo? Quando giocavo alla Fiorentina non c’era nulla, forse perché non avevo un nome abbastanza importante. I tifosi a Firenze sono stati fantastici con me, quando parliamo di Italia sappiamo che c’è molto razzismo, ma quando ero a Firenze, onestamente, ho incontrato le persone più belle della mia vita.