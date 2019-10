L’ex viola Pioli corteggiatissimo: su di lui le genovesi, ma occhio al Milan…

Il futuro di Eusebio Di Francesco appare già scritto: secondo Sky Sport domani verrà ufficializzata la risoluzione contrattuale tra il tecnico ex Roma e la Sampdoria, che aspetta soltanto il sì di Stefano Pioli per mettere nero su bianco. Solo che al momento non è certo che l’allenatore ex viola voglia davvero accettare la proposta del club blucerchiato. Su Pioli, infatti, c’è anche il Genoa, così come il Milan, nel caso in cui i prossimi risultati di Marco Giampaolo non siano troppo entusiasmanti. Di sicuro, allora, c’è che manca poco al ritorno su una panchina di Serie A per il mister che ha guidato la Fiorentina fino allo scorso aprile.