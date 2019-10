L’ex viola Mancini rivela: “Ho preso la numero 23 per Astori”

Il difensore della Roma Gianluca Mancini, intervistato da DAZN, ha rivelato un retroscena legato al suo numero di maglia 23: “Appena l’ho scelto la prima persona a cui pensai fu Davide Astori. Qui a Roma l’hanno avuto in tanti, ma soprattutto ce l’ha avuto lui. L’ho conosciuto per due mesi in ritiro a Moena con la Fiorentina. Ci sono state tante persone che hanno parlato bene di lui e se tante persone parlano bene di un uomo vuol dire che era veramente speciale”. Mancini e il trasferimento dal Perugia all’Atalanta nel mirino della Finanza…