L’ex viola: “Iachini ha ridato fiducia. Sbagliato guardare la classifica”

Per parlare della Fiorentina a Radio Sportiva è intervenuto l’ex difensore viola Celeste Pin. Queste le sue parole: “Iachini è un guerriero e questo aspetto ha fatto sì che sia diventato anche un ottimo allenatore: questa sua caratteristica la sta riportando nello spogliatoio e in campo con i giocatori. In questo momento l’ambiente ha ritrovato fiducia e questo è fondamentale per la crescita, ma non bisogna pensare alla classifica: la squadra va completata poi vedremo cosa potrà fare Iachini. Chiesa? Un giocatore deve essere sempre all’altezza a prescindere dall’allenatore: Federico è un valore aggiunto per questa squadra quando sta bene, poi non dimentichiamoci Ribery. La Fiorentina ha tanto da dire, ha ritrovato la fiducia ed è diverso rispetto a giocare con la paura”.