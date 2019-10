Gaetano D’Agostino è pronto a tornare in panchina. L’ex centrocampista della Fiorentina nelle prossime ore sarà ufficializzato come nuovo allenatore del Lecco, club del girone A di Serie C. La scelta arriva in seguito all’esonero del tecnico Marco Gaburro. L’ultima esperienza in panchina di D’Agostino risale alla scorsa stagione con l’Alessandria.