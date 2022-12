L’ex viola Adriano ne combina un’altra. Matrimonio finito dopo 24 giorni?

L'Imperatore Adriano fa parlare di se per fatti di vita privata. Il matrimonio dell'ex viola sarebbe infatti a rischio dopo appena 24 giorni

Dal Brasile è arrivata un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso riguardo alla vita privata di Adriano, ex bomber di Inter, Fiorentina e Parma. Il suo matrimonio, celebrato lo scorso 9 novembre, rischia di essere già in crisi dopo appena 24 giorni a causa della Nazionale brasiliana. L'Imperatore si sarebbe recato a Vila Cruzeiro, nella favela dove è cresciuto, per assistere insieme ad alcuni amici alla vittoria del Brasile contro la Svizzera al Mondiale.