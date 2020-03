L’ex obiettivo Oudin ricorda: “La Fiorentina non mi ha rispettato”

Poteva diventare un giocatore della Fiorentina, ma in estate tutto è saltato nelle ultime ore di mercato. Così Remi Oudin ha ricordato a BeIn Sports quelle ore travagliate in cui è rimasto nel limbo tra i viola e il Reims, prima di essere ceduto a gennaio al Bordeaux. “Non mi ero ancora mai trasferito, quello alla Fiorentina doveva essere il primo per me è non è andato molto bene… Il club non mi ha rispettato, ero frustrato perché pensavo di andarmene e poi non è successo. Quando sono rientrato da questo viaggio (il calciatore si trovava a Milano in attesa dell’accordo tra i club n.d.r.) ho avuto qualche problema, e per progredire nella mia carriera ho dovuto lasciare il Reims. Era quello che volevo e adesso ci sono riuscito”.