Andrea Cistana (SCHEDA) è tornato in cima alla lista del Milan. Secondo BresciaOggi, il difensore che in estate è stato a lungo seguito dalla Fiorentina verrà trattato dai rossoneri per la prossima estate, pur non essendo stati ancora intavolati discorsi ufficiali. D’altra parte, il giocatore ha subito un grave infortunio prima del rientro in campo dopo il lockdown.