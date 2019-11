L’ex compagno di Ribery al Bayern: “Incide tantissimo dentro e fuori dal campo”

Corentin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco, ha speso belle parole per il suo ex compagno di squadra Franck Ribery: “Quando sono arrivato in Germania non lo conoscevo personalmente, ma al Bayern e tra i tifosi c’era un’ammirazione unanime per lui. Vivendo vicino a lui mi sono reso conto di quanto fosse importante il suo impatto sia all’interno che all’esterno del club. E’ un uomo divertente ma con dei valori forti, ha una parola sola e un grande cuore” ha detto Tolisso a Le Parisien.