L’ex bianconero vota Castrovilli: “Juve prendilo, è il nuovo Marchisio!”

Alessio Tacchinardi “vota” Castrovilli per la sua Juventus. Il centrocampista della Fiorentina ha acceso su di sè le attenzioni di molti e le sirene di mercato e l’ex bianconero lo cita come possibile investimento per il futuro del club di Agnelli: “Io andrei su Castrovilli, mi dà l’idea di essere il nuovo Marchisio, mi piacerebbe vedere più italiani in campo, è giovane, ci sono cicli, in questo momento la Juve deve inserire gente giovane, di gamba, affamata” ha detto a tuttojuve.com. Il numero 8 viola piace molto anche all’Inter, ma Commisso è stato chiaro sui gioielli della Fiorentina: LEGGI QUI