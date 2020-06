Lega Salvini Firenze accusa: “Maggioranza non vuole la Fiorentina al Franchi”

“Il PD in Comune di Firenze ha respinto il nostro Ordine del Giorno che cercava una soluzione per lo stadio della Fiorentina – spiega il vice presidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini – . Il presidente della Fiorentina ha dichiarato di non voler partecipare al bando per l’alienazione dell’area Mercafir ed ha opzionato i terreni di Campi Bisenzio per la realizzazione del nuovo stadio. Ci è stato detto dal PD che alimentavamo le solite polemiche pretestuose e tanta confusione. Fortunatamente il tempo ci è stato galantuomo. L’unica strada percorribile è la realizzazione del nuovo Franchi, mettendo nelle condizioni la proprietà Fiorentina di realizzare un grande progetto di sviluppo dell’area”.

L’atto bocciato – si legge sul sito del Comune di Firenze – impegnava il sindaco e l’amministrazione comunale ad intraprendere ogni azione necessaria presso la Città metropolitana, la regione toscana e il Governo per rimuovere ogni vincolo burocratico che impedisca un efficace rifacimento dello stadio Artemio Franchi, a rendersi disponibili a dare all’ACF Fiorentina lo stadio Franchi in concessione per 99 anni o, in alternativa, a vendere l’impianto. LA VERSIONE DEL PD: “SI’ AL RESTYLING DEL FRANCHI, NO ALLA CESSIONE”