Lecce, clima teso. Tachtsidis esplode sui social contro i tifosi: “Mi avete rotto il c…o”

Mercoledì 15 luglio il Lecce ospiterà la Fiorentina al Via del Mare, ma nonostante la vittoria contro la Lazio che ha momentaneamente fatto uscire i salentini dalla zona retrocessione, il centrocampista Panagiotis Tachtsidis esplode contro i tifosi sui social: “Non sapete neanche di che colore è il pallone e parlate pure. L’unica cosa di cui mi frega è il gruppo“.

Il greco, che nel match del girone d’andata provocò l’infortunio di Ribery, non ha resistito alle critiche e non sopporta più i commenti negativi dei tifosi del Lecce che lo mettono nel mirino anche quando è spettatore in tribuna, perché squalificato. Dopo l’esultanza con Lapadula e Meccariello al termine della partita contro la Lazio, il centrocampista ha postato una storia su Instagram: “Mi avete rotto il c…oooo!“. Clima teso in Salento.