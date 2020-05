Leao: “Il gol alla Fiorentina? Uno dei momenti più belli da quando sono in Italia”

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il giovane attaccante del Milan, Rafael Leao, ricorda con piacere il gol realizzato contro la Fiorentina: “I momenti più belli fino ad ora con la maglia del Milan sono due: l’esordio nel derby contro l’Inter e il primo gol a ‘San Siro‘ contro la Fiorentina“. La bellissima rete del portoghese che non bastò comunque ai suoi compagni per evitare una pesante sconfitta con i viola, che trascinati da un superbo Frank Ribery, uscito dal campo con la standing ovation di San Siro, si imposero con il punteggio di 3-1.