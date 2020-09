“Le società stanno valutando la riapertura degli stadi. Parole Barone? Mi aspettavo altro”

Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole riguardo l’assemblea di Lega tenutasi quest’oggi (LEGGI):

E’ un giorno importante per i Diritti Tv, anche se poi sarà necessario un nuovo confronto tra le parti per definire il tutto. Ci sono stati comunque passi avanti concreti per un tema che preme molto alle società italiane. Aumento ricavi? Impossibile quantificare una cifra esatta, è chiaro che ovviamente la lega e tutti i club si aspettano un aumento corposo. Un altro tema molto caldo, su cui oggi le società si sono espresse è la valutazione di riaprire, anche se solo parzialmente, gli stadi. Parole di Barone (LEGGI)? Mi aspettavo una risposta diversa. Il mercato di gennaio è stato sicuramente importante, ma manca ancora qualcosa. Una punta, in particolare. Quello di anno scorso è stato un errore che non deve essere ripetuto. Bonaventura? Il suo acquisto è stato molto sottovalutato, è veramente un ottimo giocatore. Un profilo del genere sarebbe ideale per qualsiasi squadra