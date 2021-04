Le riaperture del governo Draghi anche nello sport: le novità dal 26 aprile

Via libera dal primo maggio per mille persone negli impianti all'aperto, a partire dalla Serie A, e 500 in quelli al chiuso

Redazione VN

Torna il pubblico negli stadi e nei palazzetti. Questa è infatti la strada indicata dal premier Mario Draghi. Come riferisce l'Ansa, dal 26 aprile si tornerà a fare sport anche di contatto - dal calcetto alle partite di altre discipline - nelle regioni in zona gialla. Sempre in zona gialla dal 1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico negli stadi: negli impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori e al chiuso fino ad un massimo di 500, per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da Coni e Cip