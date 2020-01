Le opposizioni all’attacco di Nardella: “non è credibile, siamo tornati al punto di partenza”

Questi alcuni, significativi passaggi, del comunicato stampa del gruppo di opposizione, a firma del capogruppo Alessandro Draghi:

Dalla conferenza stampa del Presidente Commisso si evince che investirà tanto per la città e la squadra, ma non vuole spendere troppi soldi e tempo per costruire lo stadio. Ed è così che i 22 milioni per l’acquisizione del terreno alla Mercafir sono stati giudicati eccessivi. E dopo tanto peregrinare alla ricerca di “nuovi stadi” si torna al progetto iniziale: il rifacimento del vecchio Artemio Franchi.

Il sindaco Nardella dieci anni fa era assessore allo sport e vice sindaco nella giunta Renzi, l’odierno presidente di quartiere 2 Michele Pierguidi anche lui era consigliere e sedeva nei banchi della maggioranza a Palazzo Vecchio, entrambi erano abili con il loro voto di poter veramente incidere sul futuro dello stadio di Campo di Marte, ma alla proposta di Giovanni Galli e di Francesco Torselli di coprire l’Artemio Franchi votarono contrariamente! Questi signori che oggi determinano il futuro dello stadio sono credibili? Come si può credere ad un sindaco che nemmeno un mese fa ipotizzò di fare delle case dentro al vecchio stadio, dando per scontato che il campo fosse già a Novoli. Mi sovviene la frase di un famoso romanzo di Proust che recita: “Ciascuno chiama idee chiare quelle che hanno lo stesso grado di confusione delle sue”. Le idee sullo stadio Fratelli d’Italia le ha sempre avute chiare. E a quanto pare queste idee garbano anche oltre oceano.

