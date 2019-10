Le foto della grande festa del Viola Club “Scoglio-Nati” dell’Isola d’Elba

Sabato 12 ottobre il V.C. Scoglio-Nati dell’Isola d’Elba ha organizzato una festa in grande stile a cui hanno preso parte, fra gli altri, gli ex viola Chiarugi, Merlo, Guerrini, Malusci, Oliveira e Restelli, oltre ai giornalisti Luca Calamai e Mario Tenerani. Presenti anche i genitori di Chiara Baglioni, la nostra collega scomparsa prematuramente lo scorso anno.

Nel pomeriggio, di fronte a diverse centinaia di spettatori e tanti bambini, sono scesi sul campo di gioco dello stadio comunale “Lupi” di Portoferraio alcuni ex viola che hanno dato vita ad una gara combattuta contro i rappresentanti del Viola Club locale, vittoriosi, poi, ai calci di rigore dopo il 3-3 al termine dei tempi regolamentari. Da sottolineare l’incasso di circa € 4.000, grazie ai quali sarà possibile acquistare un importante macchinario per il reparto pediatria dell’ospedale di Portoferraio.

L’epilogo della festa è stata la cena presso il prestigioso Hotel Airone, a cui hanno partecipato più di 200 persone, culminata col taglio della mastodontica torta che potete osservare nelle foto sottostanti.