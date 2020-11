Le formazioni di Juventus-Cagliari: Bernardeschi dal 1′, panchina per Chiesa e Sottil

La gara tra Juventus e Cagliari in programma per stasera mette di fronte potenzialmente alcuni tra i migliori talenti usciti dal settore giovanile della Fiorentina degli ultimi anni. Solo uno di questi inizierà però dal primo minuto: si tratta di Federico Bernardeschi che un po’ a sorpresa è stato scelto da Pirlo nell’undici di partenza. Panchina dunque per Chiesa, così come per il classe ’99 Sottil dalla parte opposta. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Cagliari (3-4-3): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Zappa, Marin, Rog, Tripaldelli; Ounas, Simeone, Joao Pedro.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.