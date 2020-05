Le clamorose rivelazioni (?) di Brambati: “Strakosha e Kessie positivi al Covid”

Massimo Brambati, ex calciatore di Torino e Bari, si è lanciato in alcune (presunte) rivelazioni durante un live su Instagram con la giornalista Giovanna Martini: “Ci sono due giocatori, uno del Milan e uno della Lazio, positivi al Coronavirus. Quello biancoceleste è Strakosha, che dicono abbia un infortunio alla caviglia e non è vero. Anche Kessie del Milan è positivo. Siccome ha viaggiato tornando dall’Africa con Gervinho affianco, hanno messo in quarantena anche Gervinho” il virgolettato riportato dal sito del Messaggero. Dichiarazioni shock e che violano la privacy, ammesso che siano vere, visto che dalla Lazio e dal portiere albanese sono già arrivate smentite. PRADE’ RIVELA I GIOCATORI POSITIVI DELLA FIORENTINA