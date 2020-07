Doppio ex di Fiorentina-Cagliari, Andrea Lazzari ha detto al Pentasport:

I viola non si sono fatti trovare abbastanza pronti dopo il lockdown ma la vittoria di Parma ha ridato un po’ di fiducia. Ribery? Spero che il suo rendimento non risenta di quanto accaduto ieri. Credo sia comprensibile lo choc per un furto subito, ma episodi così possono capitare ovunque. Non si può mettere in discussione una città come Firenze, dove si vive benissimo.