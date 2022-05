Lazio, Serie A e indice di liquidità: iscrizione a rischio per i biancocelesti

Il club biancoceleste è l'unico a non aver presentato ancora la documentazione completa, obbligatoria per poter partecipare al prossimo campionato

Come riporta sportmediaset.it, l'iscrizione della Lazio alla prossima Serie A potrebbe essere a rischio. A poche ore dalla scadenza fissata a mezzanotte, infatti, tutte le società di Serie A hanno depositato la documentazione richiesta per la verifica dell'indice di liquidità, ovvero il rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine calcolato sulla situazione patrimoniale al 31 marzo 2022. Tutte, tranne appunto la società di Claudio Lotito. Che senza questo passaggio obbligato non potrà partecipare al campionato edizione 2022/2023.