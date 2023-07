Lazio, scoppia il caso Sarri? Atteso per martedì il summit con Lotito

Il solo acquisto di Castellanos non può sicuramente migliorare il malumore di Sarri. Come riporta TMW, superato il dualismo con Igli Tare, il tecnico toscano si aspettava un'estate densa di rinforzi, anche per affrontare in maniera adeguata la Champions League conquistata sul campo. Finora, così non è stato. E non sono mancate le frecciatine dalla proprietà. Già in questo weekend ci si immaginava un incontro fra lo stesso Sarri e Lotito, che però ha trascorso sabato e domenica a Cortina. Martedì può essere il giorno decisivo per l'incontro a Roma. Difficile che il divorzio si possa concretizzare, ma sarà l'occasione di mettere i puntini sulle i.