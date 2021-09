L’ultimo “scherzetto” dell’Eintracht: così è saltato Kostic-Lazio

Dopo il caso Rebic, l'Eintracht Francoforte protagonista di un altro episodio “sospetto”

L'Eintracht Francoforte non voleva cedere Kostic alla Lazio, nonostante il pressing del giocatore e della società biancoceleste. E il retroscena che è emerso nelle scorse ore ha del clamoroso: il club tedesco avrebbe dato alla squadra di Lotito un indirizzo mail fasullo a cui inviare l'offerta ufficiale. “Sono stati loro a sbagliare a trascrivere” la replica da Francoforte. Sta di fatto che l’affare non è andato in porto e la memoria dei tifosi viola torna ad un altro “scherzetto” giocato dall’Eintracht alla Fiorentina per aggirare la clausola nel contratto di Ante Rebic che prevedeva che il 50% di una futura rivendita del croato sarebbe spettato alla Fiorentina. Ma alla fine nelle casse viola arrivarono solo spiccioli.