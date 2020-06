L’avvertimento di Zaccheroni: “Per arrivare al termine del campionato serve un piano B”

Alberto Zaccheroni protagonista del pomeriggio di Domenica Sport su Radio 1. Queste le dichiarazioni più interessanti dell’ex tecnico di Milan ed Inter:

Ci sono interessi importanti in gioco e per arrivare al termine del campionato occorrerà avere un piano B. Se si ferma tutto un’altra volta sono guai. Non tutte le squadre hanno un centro sportivo come quello del Milan, o delle altre big, in cui ci si può isolare.