L’attacco di Tare: “Spadafora contro il calcio. Decisioni ci fanno sentire discriminati”

Intervenuto a Lazio Style Radio, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha commentato le parole del premier Giuseppe Conte e quelle del ministro allo sport Vincenzo Spadafora (parole riprese da cittaceleste.it):

Conte? Siamo rimasti tutti sorpresi. Finora abbiamo rispettato tutte le decisioni del Governo. Era ovvio che il 4 maggio dovesse essere un punto di partenza per tutti nel rispetto delle regole, invece le decisioni prese ti fanno sentire anche un po’ discriminato,

Spadafora? Il ministro dello Sport dice che dobbiamo pensare alla salute dei calciatori, però allo stesso tempo vengono mandati i calciatori ad allenarsi in mezzo alla gente nei parchi anziché nei centri sportivi con le dovute distanze e strutture per tutelarli maggiormente. Una squadra professionistica non è mai stata ferma così tanto. Se il ministro Spadafora dice di voler aiutare il calcio le sue azioni e decisioni dicono tutt’altro. Dobbiamo continuare ad essere attenti dando atto ai sacrifici di medici e infermieri, ma il Dpcm mostra che qualcosa non quadra.