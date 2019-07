L’attacco di Longhi: “Dichiarazioni di Commisso sulla Juve da tifoso di strada”

Parole molto dure quelle pronunciate dal giornalista Bruno Longhi nei confronti di Rocco Commisso. Questo il suo commento, ai microfoni di Radio Sportiva, sulle dichiarazioni del presidente della Fiorentina sullo strapotere della Juventus in Italia (LEGGI): “In modo ingenuo ha parlato della Juve come parlano i tifosi per strada, ma nel nostro calcio basta una mezza parola per scatenare il tifo a favore o contro. E’ stata un’esternazione da neofita”. E INTANTO PRADE’ PROVA IL DOPPIO COLPO PER IL 10/08