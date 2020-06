L’Atletico Madrid mette Savic sul mercato: non mancano le pretendenti

Dopo 5 stagioni importanti con l’Atletico Madrid, Stefan Savic potrebbe cambiare squadra nel prossimo mercato. Come scrivono in questi giorni in Spagna, infatti, il difensore ex Fiorentina sarà messo sul mercato e per lui non mancano le pretendenti da tutta Europa. Tottenham e Monaco i club che sarebbero in prima fila per il montenegrino 29enne, ma c’è chi nomina anche la Juventus che si era interessata a Savic lo scorso anno. La valutazione è tra i 20 e i 25 milioni. IPSE DIXIT SAVIC: “HO NOSTALGIA DI FIRENZE”