Larissa Iapichino: “Chiesa il mio calciatore preferito. Capisco i suoi dubbi…”

Larissa Iapichino, campionessa di salto in lungo e figlia di Fiona May, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Questi i passaggi in merito a Federico Chiesa:

Se devo scegliere un calciatore preferito dico Chiesa. Da sportiva a sportivo capisco i suoi dubbi e che a volte si debba scegliere se rimanere o cambiare. Ovviamente se dovesse decidere di restare sarei contenta. Mi piace la sua mentalità, è molto composto, e la compostezza in un campione è importante.