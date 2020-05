L’appello: “Allenamenti? Necessario intervento delle regioni, gravi incongruenze”

Luca Lotti, ex Ministro dello Sport e deputato e della Repubblica Italiana, ha parlato nel corso nel Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Ho chiesto al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi di sanare una grave incongruenza. Il Governo ha detto che dal 4 Maggio gli atleti professionisti potranno allenarsi individualmente ma ciò non vale per i calciatori nei nei centri sportivi. Mi sembra una cosa non logica e mi sono appellato al suo giudizio per adottare un’ordinanza come hanno fatto la Campania e l’Emilia Romagna. Non esiste potersi allenare al parco e non in un centro specializzato.