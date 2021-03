Landucci e lo stress da allenatore: “Il segreto è non pensare 24h al calcio”

Marco Landucci, vice di Max Allegri, commenta a Tuttomercatoweb.com le dimissioni di Cesare Prandelli e le questioni sollevate dall’ormai ex tecnico viola: “Da quel che ho capito era in un momento in cui non si sentiva di poter dare il cento per cento e quindi per il bene di tutti ha preso questa decisione. Ha anche detto che in questo calcio non si riconosce più. Il calcio è cambiato in peggio rispetto al passato e poi ora si fanno anche i conti col covid, e la mancanza dei tifosi, che per la Fiorentina contano tanto” dice Landucci, che è stato anche portiere della Fiorentina. “Il segreto è che non puoi pensare 24 ore al calcio sennò vai fuori… Il troppo stroppia, ci vuole equilibrio in tutte le cose come ha detto Allegri”.