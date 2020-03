L’amarezza di Jankto: “Il calcio adesso è all’ultimo posto, voglio solo che tutto questo finisca”

Jakub Jankto, calciatore della Sampdoria, ha parlato al portale ceco sport.cz dell’atteggiamento con cui affronta il virus, che ha colpito pesantemente la sua squadra:

“Ero in contatto diretto con i compagni di squadra già contagiati. Quindici persone sono già risultate positive nel club, ma potrebbe non essere più così, il numero potrebbe essere ancora più alto. Io mi sento bene e spero di non essere stato contagiato. Forse ho il virus dentro di me e non lo so ancora. Cerco di non pensarci”.

Se una persona nella mia situazione pensa al calcio? Sarò onesto. Per quanto mi riguarda, posso dire di no. Ciò che mi interessa è che tutto questo finisca, che non ci siano più contagi o vittime. Il calcio e lo sport sono ormai all’ultimo posto.”

