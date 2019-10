Champions, l’amarezza di Gasperini: “Perdere a cinque secondi dalla fine fa male”

“Perdere così fa male. Se penso al terzo posto del girone? No, per noi è importante affrontare questa competizione, crescere e migliorare. In Champions, almeno quest’oggi, non raccogliamo ciò che seminiamo ed è un peccato”. Così Gian Piero Gasperini ha analizzato a Sky Sport la sconfitta all’ultimo secondo dell’Atalanta contro lo Shakhtar (1-2) in Champions League. “I ragazzi sono stati bravissimi, si tratta solamente di un cattivo risultato a 5 secondi dalla fine e un po’ ci abbiamo messo anche del nostro in quell’ultima azione. Potevamo vincere, sicuramente non perdere perché uscire con una sconfitta del genere fa male”, ha concluso.