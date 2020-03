L’allenatore di Pedro positivo al coronavirus: “Mi sento normale e ottimista”

Sono risultato positivo al COVID-19. Mi sento esattamente come mi sentivo un mese fa, un anno fa o due o tre anni fa. Mi sento assolutamente normale. Non sento sintomi particolari ma, di fatto, sono risultato positivo. E ora dovrò stare in quarantena. Voglio ringraziare tutti gli amici e i tifosi del Flamengo che mi hanno dimostrato il loro affetto. Credo davvero che nel giro di non tanti giorni tutto tornerà alla normalità. Mando un bacio a tutti voi, mi sento ottimista.

Così Jorge Jesus, allenatore del Flamengo, dove militano Pedro e Gerson, dopo aver appreso di essere positivo al coronavirus. Il club riporta che si attendono i risultati del secondo test; per ora, Jesus è tenuto sotto osservazione dallo staff medico della società brasiliana ed è in condizioni stabili. L’allenamento della prima squadra e delle formazioni giovanili è stato sospeso per una settimana. Tutti gli atleti e lo staff sono risultati negativi.