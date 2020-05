L’allarme di Renzi: “Firenze è in ginocchio, permettete a Commisso di investire”

“Bisogna ripartire, nel calcio così come in tutti i settori. Non possiamo restare fermi”. Sono queste le parole rilasciate dal senatore Matteo Renzi su Instagram nella diretta con Pierluigi Pardo. “Tra i cantieri fermi ci sono anche quelli degli stadi – ricorda l’ex premier, tifoso viola – Se Commisso decide di fare il nuovo stadio, sono 300 milioni di euro per Firenze, una città che oggi è in ginocchio perché prevalentemente turistica. Non si può controllare un popolo con assistenza e sussidi. Bisogna ripartire, per garantire la libertà vera” le parole riportate da sportface. RENZI ATTACCA SPADAFORA: “DECIDE GUARDANDOSI ALLO SPECCHIO?”