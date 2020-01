La Spal conferma Semplici e rilancia: “Le prossime partite sono alla nostra portata”

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Verona, la Spal dovrà lavorare sodo per presentarsi al Franchi a caccia di punti pesanti contro la Fiorentina. Nel post partita di Ferrara, il patron Simone Colombarini ha chiarito la posizione di Semplici anche in vista dei prossimi impegni. Questo quanto riportato da Lospallino.com:

Nessun problema con l’allenatore, sappiamo che ha delle qualità e una squadra a disposizione che possa raggiungere gli obiettivi prefissati per la stagione. Abbiamo fiducia nel nostro organico in questo momento. Con risultati come questo sono obbligatorie alcune riflessioni, ma abbiamo vinto a Torino poche settimane fa. Speravamo in un risultato diverso, ma ora dobbiamo puntare alle prossime partite, che sono alla nostra portata. I punti li abbiamo fatti quasi sempre con squadre che sono sopra di noi in classifica e questo deve farci capire che possiamo fare punti con qualsiasi squadra e su ogni campo.