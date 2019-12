La Serie B per il Meyer: in vendita su Internet le casacche speciali

Nella giornata odierna di Serie B (CLICCA QUI PER I RISULTATI) i giocatori scendono in campo con delle maglie particolari: sulle spalle di tutti si troverà il nome di battesimo e non il cognome. Ecco allora dei pezzi unici da mettere all’asta sulla pagina eBay di Live Onlus il cui ricavato andrà alla Fondazione Bambino Gesù, all’Associazione Gaslini Onlus di Genova e alla Fondazione Meyer di Firenze. Sulle casacche anche una patch sul petto che, come la fascia indossata dai capitani, raffigurerà il logo B come Bambini.

L’asta benefica è organizzata da Live onlus: sul profilo ebay dell’ente benefico maglie e fasce da capitano saranno disponibili tra l’8 e il 13 gennaio (base 1 €, durata 1 settimana). Lo riporta Gazzetta.it