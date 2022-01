La Serie A continua a 20 squadre: ecco il nuovo proprietario della Salernitana

Il club campano prosegue la sua (difficile) avventura nella massima categoria

Come riporta gazzetta.it, a pochi minuti dallo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, i trustee impegnati in questi mesi a gestire il passaggio di proprietà della Salernitana hanno comunicato alla Figc l’avvenuta accettazione della proposta vincolante fatta nella mattinata di ieri da Danilo Iervolino. Originario di Palma Campania (provincia di Napoli), 43 anni, l'imprenditore è il nuovo proprietario della società campana: "Farò di tutto per mantenere la categoria, punterò sui giovani", ha detto in queste ore il neo presidente granata. Con l’avvenuta accettazione della proposta formulata da Iervolino (investimento di poco inferiore ai 20 milioni), la Figc concederà quarantacinque giorni di proroga per definire l’operazione. Pericolo scampato, dunque, per la Salernitana, che potrà giocare ancora in Serie A con l’obiettivo di riscattare il girone di andata concluso all’ultimo posto.