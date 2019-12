La scalata di Ceccherini: da ultima scelta a vice-Pezzella. Con qualche sbavatura di troppo…

Sul valore assoluto del giocatore si può discutere, ma una cosa è certa: se nel giro di poche settimane passi da ultima scelta a prima alternativa, la determinazione non ti manca. Lo scatto in avanti di Federico Ceccherini può valere la seconda maglia da titolare consecutiva in campionato, quella che dovrebbe indossare domenica pomeriggio a Torino (è in vantaggio su Ranieri). Evidentemente – oltre all’infortunio di Pezzella – deve essere cambiato qualcosa rispetto ad un mese fa, quando il difensore livornese si piazzava alle spalle di Ranieri e Venuti nelle gerarchie di Montella con appena 7′ giocati. Ceccherini non si è demoralizzato e con l’allegria che lo ha fatto diventare velocemente uno dei beniamini dello spogliatoio viola si è rimboccato le maniche. Qualche sbavatura di troppo tra Verona e Lecce, complice anche un centrocampo che ha garantito poca protezione alla difesa, ma Ceccherini resta la dimostrazione pratica che pur senza essere dei fenomeni è possibile scendere in campo a testa alta. E con merito. CLICCA QUI PER LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA