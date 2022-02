La Salernitana esonera Colantuono: al suo posto un ex Juve?

La formazione granata è ultima in classifica e punta ad aprire un nuovo ciclo con Pirlo

La Salernitana ha deciso di esonerare Stefano Colantuono dopo il pari contro il Genoa e l'ultimo posto in classifica. Il favorito per sostituirlo - secondo Sky - è Andrea Pirlo, con cui sono stati avviati i primi contatti. L'ex Juve sembra pronto a dire sì per un progetto di lunga durata, che andrebbe avanti anche in caso di retrocessione in Serie B.