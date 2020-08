La Roma punta l’uomo mercato del Leeds, Pradè…

Dopo il closing che avverrà nei prossimi giorni, una delle prime decisioni che Dan Friedkin dovrà prendere come nuovo presidente della Roma sarà quella relativa al direttore sportivo a cui affidare la costruzione della nuova squadra. Sta facendo il giro di tutti i siti, romanisti e non solo, l’indiscrezione secondo la quale il nome giusto potrebbe essere quello di Victor Orta, uomo mercato del Leeds e già braccio destro di Monchi al Siviglia. In coppia con il Loco Bielsa in panchina, Orta è riuscito a riportare la compagine inglese in Premier dopo sedici anni di assenza. Ogni giorno che passa, invece, si affievolisce la voce su Daniele Pradè, considerando non solo il contratto che lo lega alla Fiorentina ma anche e soprattutto le recenti parole di stima di Rocco Commisso.