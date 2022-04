La proprietà del Manchester City mette nel mirino un club italiano

La holding dei Mansour collega già dieci società in giro per il mondo

La City Football Group , holding che gestisce una rete di squadre in tutto il mondo, collegate tra loro sotto l'egida del Manchester City, vuole mettere piede in Italia.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il gruppo di Mansour avrebbe messo gli occhi sul Palermo, club oggi in Serie C. Per ora si parla di interesse: resta quindi da capire se poi l'affare potrà andare in porto. Nel caso, il club rosanero diventerebbe l'undicesima società a far parte della rete di club gestita dalla holding, dopo Manchester City (Inghilterra), New York City (Stati Uniti), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Giappone), Montevideo City (Uruguay), Girona (Spagna), Sichuan Jiuniu (Cina), Mumbai City (India), Lommel (Belgio) e Troyes (Francia). A questi si aggiungono Vannes (Francia) e Bolivar (Bolivia) che sono club partner.