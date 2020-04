La proposta della Fifa: 5 sostituzioni per la ripresa dei tornei

La FIFA – si legge su Sportmediaset – ha proposto di aumentare da 3 a 5 il numero massimo di sostituzioni in vista della possibile ripresa dei campionati. L’obiettivo del massimo organismo calcistico mondiale è quello di tutelare i giocatori concedendo loro più riposo e minimizzando il rischio infortuni, dato che la ripartenza, se dovesse avvenire, sarà sicuramente a ritmi molto serrati, con partite ogni 3 giorni e nei mesi più caldi dell’anno. La proposta dovrà essere approvata dall’IFAB (l’organo che si occupa dei regolamenti) e la decisione finale spetterà in ogni caso alle singole leghe nazionali.

La FIFA, in una nota diffusa da Reuters, ha anche specificato che le sostituzioni avverranno in ogni caso in massimo tre momenti durante la partita, più quelle sempre possibili durante l’intervallo. Se una squadra vorrà arrivare a sostituire 5 giocatori nei 90 minuti di gioco, dunque, sarà necessario applicare due doppi cambi. Una sesta sostituzione sarà possibile in caso di tempi supplementari.

Nella nota la FIFA afferma comunque che “il calcio dovrebbe ripartire solamente quando i governi e le autorità sanitarie diranno che è assolutamente sicuro e non dannoso per i servizi sanitari rivolti alla popolazione”.