La pressione feroce e i sovraccarichi dell’Olympiakos: analisi tattica con VIDEO

Fin dalla sera della qualificazione alla finale di Conference League ad Atene da parte dell'Olympiakos, vi abbiamo tenuto compagnia con diversi articoli sui loro protagonisti: da Jovetic a El Kaabi, passando per Iborra, Fortounis e Podence e per l'allenatore Mendilibar. Ma come gioca esattamente la squadra del Pireo? Quali sono le sue armi? Non potendola visionare se non in Europa, e avendo chiaramente seguito solo le gare di semifinale contro l'Aston Villa che ci interessavano da vicino, sfruttiamo volentieri un thread su X del duo TheFalse9Show, che presenta l'accorgimento tattico portato dall'allenatore basco in Grecia, ovvero una pressione improvvisa e feroce sulla costruzione avversaria e il sovraccarico delle fasce, spesso quella di Podence. Cominciamo.