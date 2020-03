La Premier League allunga lo stop: tutto fermo (almeno) fino al 30 aprile

Il calcio in Inghilterra non ripartirà prima del 30 aprile: nel meeting di questa mattina in conference call è stato approvato all’unanimità di far slittare alla fine del prossimo mese il limite fissato la scorsa settimana a venerdì 3. La decisione riguarda Premier, Championship, League One e League Two, campionati di vertice femminile e sarà trasferita alle leghe dilettanti. “La stagione in corso sarà prorogata a tempo indeterminato”, superando quindi il limite del 1° giugno, data in cui finisce sempre l’annata del football Oltremanica. Questa la dichiarazione congiunta delle varie leghe: “L’impegno è quello di trovare il modo di riprendere la stagione 2019-20 e completare tutte le partite nazionali ed europee non appena sarà sicuro e possibile farlo”. (gazzetta.it)

