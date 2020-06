La polemica: il Cts dice no al ritorno del calcetto, ma Spadafora va avanti

Il Comitato tecnico-scientifico ha dato parere negativo riguardo alla ripresa di tutti gli sport di contatto, tra cui, ad esempio, il calcetto, che riguarda milioni di appassionati in tutto il Paese. Stavolta Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, non è d’accordo con il giudizio degli esperti e va avanti per a sua strada: “Non sono d’accordo con il parere del Cts, confermo il mio parere positivo e resto in attesa di quello del Ministro della Salute, Speranza. Riprendere le attività dei centri sportivi, con le garanzie assicurate dal documento delle Regioni su sanificazione e mantenimento dei dati per i giorni necessari, aumenterebbe la sicurezza per tutti, considerando che abbiamo visto giocare persone ad ogni tipo di sport nei parchi o sulle spiagge“. Lo riporta gazzetta.it.