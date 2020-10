Giacomo Bonaventura ha lasciato il ritiro della Nazionale per via della nascita del figlio Edoardo, ma non rientrerà a disposizione di Mancini per la partita di dopodomani contro l’Olanda. Italia che quindi entra in una situazione di leggera emergenza, visto che Andrea Lazzari si è infortunato e ha fatto rientro a Roma e Andrea Belotti, squalificato, è tornato a Torino.

