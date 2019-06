La Nazionale femminile dà spettacolo, Guagni: “Non svegliateci, il nostro sogno continua”

Non si ferma la Nazionale femminile ai Mondiali francesi: grazie al 2-0 ottenuto contro la Cina (15′ Giacinti, 49′ Galli), le azzurre di Milena Bertolini si guadagnano il pass per i quarti di finale [CLICCA]. Vittoria strameritata per Alia Guagni e compagne, che hanno controllato per tutti i 90′ l’avversario asiatico giocando un ottimo calcio. Così il capitano viola su Instagram: “Non svegliateci… Il sogno continua!”. Ai quarti l’Italia troverà l’Olanda.